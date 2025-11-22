«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ

Сегодня, 15:59
«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ — 0:0.
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
У хозяев желтые карточки получили защитник Артем Касимов на 8-й минуте, полузащитник Ираклий Квеквескири на 35-й минуте и нападающий Гедеон Гузина на 47-й минуте. У гостей предупреждения получили защитник Кевин Андраде (16-я) и хавбек Иван Беликов (84-я).
«Балтика» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 12 очками — на 14-й строчке.
Ломать - не строить))). Строить Балтика пока умеет плохо.
22.11.2025
shpasic
даже против аутсайдера Балтика умудрилась нарушить правила в два раза больше соперника)
22.11.2025
TokTram_
Обидно. Очки одному из "замазанного трио" дарить нежелательно ...
22.11.2025
Пан Юзеф
Нельзя их винить за оптимизм...)
22.11.2025
Zlobny
протрезвели :)
22.11.2025
ОстроV Zаячий
От Спартака оторвались. Я про Балтику.
22.11.2025
Пан Юзеф
Да ведь были же те, кто всерьез пророчил "Балтике" борьбу за медали.
22.11.2025
Пан Юзеф
Ну состав можно усилить в перерыве.
22.11.2025
Джордж555
Вышли два автобуса, результат очевидный.
22.11.2025
blue-white!
Потому что у Балтики нет Варди, вместо него Тентон и Оффор...
22.11.2025
blue-white!
Балтика будет 6-й, а то и 7-й. Если Спартак и Динамо продолжит лихорадить, то у них будет шанс на 5-е место. Не могу представить, кого калининградцы могут обойти из нынешнего квартета...
22.11.2025
RobertH
И понеслось гавнецо в адрес "Балтики". Почитал. И модель без пользы, и костоломы, и отскочили, и присущая питерской лимите тема гомосятины... Ну да. Семь пропущенных - это без пользы и ещё один за счёт поля. И что только не придумают болотные терпилы...
22.11.2025
о каких медалях идет речь? пан о чуде мовит! кстати,с ним я согласен. даже абсолютно
22.11.2025
Пан Юзеф
Вроде в СЭ писали что-то типа "Почему бы "Балтике" не стать русским "Лестером"?
22.11.2025
к сказанному мне добавить абсолютно нечего. ощущения и выводы от игры точно такие же. даже и коммент писать не буду. зачем повторятся...
22.11.2025
IQ-87%
Вот и все восторги про Балтику- они свою задачу на сезон выполнили с лихвой- тем более такой соперник
22.11.2025
Saiga-спринтер
Соплю свою размазывай средь своих массовочных.
22.11.2025
андрей андреев
какие медали!? О чем Вы?
22.11.2025
андрей андреев
ждать от Балтики, что будет выигрывать в гостях по меньшей мере наивно. Нападения-то нет. Так потихоньку сползет на 7-8 места. Что-то мне подсказывает, что здорово прибавят Спартак и Динамо.
22.11.2025
199
:grinning::grinning::grinning:
22.11.2025
Пан Юзеф
"Балтика" в любом случае заслужила уважение своим упорством. Но вряд ли можно ждать, что она будет бороться за медали, соперники все-таки сильнее и опытнее. Если команда войдет в пятерку лучших - это будет чудо.
22.11.2025
Lars Berger
Ахметзянов и Талалаев - молодцы.
22.11.2025
Lars Berger
Хуёниг... "Балтика" (Калининград).
22.11.2025
Saiga-спринтер
Кёниг и сам не играл и экс-чкаловцам не давал. Вымучили ничью в бестолковом матче и с бестолковой якобы "игрой". Команды одного - никакого уровня, только фарт игровой и места в турнирной таблице разнятся.
22.11.2025
olegolegov3
игра была ровна, играли два...?
22.11.2025
Ж и в о й
Вот и сказочке калининградской конец. А ведь могли ворваться в топ-3 как минимум на сутки с лишним! Поздравлю Ильдара Раушановича с приличной игрой во втором тайме и важным набранным очком, надеюсь, дальше команда будет прибавлять!
22.11.2025
Lars Berger
"Балтика" - отскочила. На этом специфическом поле в Оренбурге почти вся команда минуте к 70-й - "встала". А без хорошей "физухи" модель игры "Балтики" - бесполезна. А тут почти у всех сели "галики" (голеностопы)... 2-й тайм - полное преимущество "Оренбурга". Думаю, Талалаев в такой ситуации должен благодарить Бога и Бориско за добытое 1 очко. Если будет говорить другое - это будет неправда. Все всё видели своими глазами...
22.11.2025
199
Костоломы в своём репертуаре. 22-12. Такое впечатление, что играй они в гейропе- заканчивали в меньшинстве.
22.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Сливается Балтика . Будет всё равно ниже всех топов
22.11.2025
инок
С нулевой ничьёй обе команды, с чем их и поздравляю..
22.11.2025
NGE
Балтику во 2-м тайме видно не было, зато опять 22 нарушения. Но виноват, конечно, Карпин = балтийцы-сборники за 2 недели играть совсем разучились))
22.11.2025
SuperDennis
Скучноватенько.
22.11.2025
Ботокс007
Ни одна из команд не наиграла на победу. Бестолковая беготня и толчки. Зачем было тащить такого, как Оффор из Нигерии в Балтику? Опять у талалаевцев больше 20 фолов. Плохо с русским Лестером обстоят дела в России. Хорош Бориско, но он хорош в каждом матче.
22.11.2025
Жорик Хоромзунов
Нуль нуль закономерный исход
22.11.2025
КирпичИнвест
Синтетическая ничья Все голы оставили на Спартак-ЦСКА
22.11.2025
футбол это спорт
Оренбург становится неуступчивым, а Балтика опять не пропустила.
22.11.2025