Сегодня, 15:59

«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ

Сергей Ярошенко
Фото ФК «Балтика»

«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ — 0:0.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

У хозяев желтые карточки получили защитник Артем Касимов на 8-й минуте, полузащитник Ираклий Квеквескири на 35-й минуте и нападающий Гедеон Гузина на 47-й минуте. У гостей предупреждения получили защитник Кевин Андраде (16-я) и хавбек Иван Беликов (84-я).

«Балтика» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 12 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
Балтика

36

  • AZ

    Ломать - не строить))). Строить Балтика пока умеет плохо.

    22.11.2025

  • shpasic

    даже против аутсайдера Балтика умудрилась нарушить правила в два раза больше соперника)

    22.11.2025

  • TokTram_

    Обидно. Очки одному из "замазанного трио" дарить нежелательно ...

    22.11.2025

  • Пан Юзеф

    Нельзя их винить за оптимизм...)

    22.11.2025

  • Zlobny

    протрезвели :)

    22.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    От Спартака оторвались. Я про Балтику.

    22.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да ведь были же те, кто всерьез пророчил "Балтике" борьбу за медали.

    22.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну состав можно усилить в перерыве.

    22.11.2025

  • Джордж555

    Вышли два автобуса, результат очевидный.

    22.11.2025

  • blue-white!

    Потому что у Балтики нет Варди, вместо него Тентон и Оффор...

    22.11.2025

  • blue-white!

    Балтика будет 6-й, а то и 7-й. Если Спартак и Динамо продолжит лихорадить, то у них будет шанс на 5-е место. Не могу представить, кого калининградцы могут обойти из нынешнего квартета...

    22.11.2025

  • RobertH

    И понеслось гавнецо в адрес "Балтики". Почитал. И модель без пользы, и костоломы, и отскочили, и присущая питерской лимите тема гомосятины... Ну да. Семь пропущенных - это без пользы и ещё один за счёт поля. И что только не придумают болотные терпилы...

    22.11.2025

  • о каких медалях идет речь? пан о чуде мовит! кстати,с ним я согласен. даже абсолютно

    22.11.2025

  • Пан Юзеф

    Вроде в СЭ писали что-то типа "Почему бы "Балтике" не стать русским "Лестером"?

    22.11.2025

  • к сказанному мне добавить абсолютно нечего. ощущения и выводы от игры точно такие же. даже и коммент писать не буду. зачем повторятся...

    22.11.2025

  • IQ-87%

    Вот и все восторги про Балтику- они свою задачу на сезон выполнили с лихвой- тем более такой соперник

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю свою размазывай средь своих массовочных.

    22.11.2025

  • андрей андреев

    какие медали!? О чем Вы?

    22.11.2025

  • андрей андреев

    ждать от Балтики, что будет выигрывать в гостях по меньшей мере наивно. Нападения-то нет. Так потихоньку сползет на 7-8 места. Что-то мне подсказывает, что здорово прибавят Спартак и Динамо.

    22.11.2025

  • 199

    :grinning::grinning::grinning:

    22.11.2025

  • Пан Юзеф

    "Балтика" в любом случае заслужила уважение своим упорством. Но вряд ли можно ждать, что она будет бороться за медали, соперники все-таки сильнее и опытнее. Если команда войдет в пятерку лучших - это будет чудо.

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Ахметзянов и Талалаев - молодцы.

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Хуёниг... "Балтика" (Калининград).

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Кёниг и сам не играл и экс-чкаловцам не давал. Вымучили ничью в бестолковом матче и с бестолковой якобы "игрой". Команды одного - никакого уровня, только фарт игровой и места в турнирной таблице разнятся.

    22.11.2025

  • olegolegov3

    игра была ровна, играли два...?

    22.11.2025

  • Ж и в о й

    Вот и сказочке калининградской конец. А ведь могли ворваться в топ-3 как минимум на сутки с лишним! Поздравлю Ильдара Раушановича с приличной игрой во втором тайме и важным набранным очком, надеюсь, дальше команда будет прибавлять!

    22.11.2025

  • Lars Berger

    "Балтика" - отскочила. На этом специфическом поле в Оренбурге почти вся команда минуте к 70-й - "встала". А без хорошей "физухи" модель игры "Балтики" - бесполезна. А тут почти у всех сели "галики" (голеностопы)... 2-й тайм - полное преимущество "Оренбурга". Думаю, Талалаев в такой ситуации должен благодарить Бога и Бориско за добытое 1 очко. Если будет говорить другое - это будет неправда. Все всё видели своими глазами...

    22.11.2025

  • 199

    Костоломы в своём репертуаре. 22-12. Такое впечатление, что играй они в гейропе- заканчивали в меньшинстве.

    22.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сливается Балтика . Будет всё равно ниже всех топов

    22.11.2025

  • инок

    С нулевой ничьёй обе команды, с чем их и поздравляю..

    22.11.2025

  • NGE

    Балтику во 2-м тайме видно не было, зато опять 22 нарушения. Но виноват, конечно, Карпин = балтийцы-сборники за 2 недели играть совсем разучились))

    22.11.2025

  • SuperDennis

    Скучноватенько.

    22.11.2025

  • Ботокс007

    Ни одна из команд не наиграла на победу. Бестолковая беготня и толчки. Зачем было тащить такого, как Оффор из Нигерии в Балтику? Опять у талалаевцев больше 20 фолов. Плохо с русским Лестером обстоят дела в России. Хорош Бориско, но он хорош в каждом матче.

    22.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Нуль нуль закономерный исход

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Синтетическая ничья Все голы оставили на Спартак-ЦСКА

    22.11.2025

  • футбол это спорт

    Оренбург становится неуступчивым, а Балтика опять не пропустила.

    22.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Балтика
    ФК Оренбург
