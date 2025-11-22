«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ

«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. У хозяев желтые карточки получили защитник Артем Касимов на 8-й минуте, полузащитник Ираклий Квеквескири на 35-й минуте и нападающий Гедеон Гузина на 47-й минуте. У гостей предупреждения получили защитник Кевин Андраде (16-я) и хавбек Иван Беликов (84-я). «Балтика» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 12 очками — на 14-й строчке. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 14:00. Газовик (Оренбург)

AZ Ломать - не строить))). Строить Балтика пока умеет плохо. 22.11.2025

shpasic даже против аутсайдера Балтика умудрилась нарушить правила в два раза больше соперника) 22.11.2025

TokTram_ Обидно. Очки одному из "замазанного трио" дарить нежелательно ... 22.11.2025

Пан Юзеф Нельзя их винить за оптимизм...) 22.11.2025

Zlobny протрезвели :) 22.11.2025

ОстроV Zаячий От Спартака оторвались. Я про Балтику. 22.11.2025

Пан Юзеф Да ведь были же те, кто всерьез пророчил "Балтике" борьбу за медали. 22.11.2025

Пан Юзеф Ну состав можно усилить в перерыве. 22.11.2025

Джордж555 Вышли два автобуса, результат очевидный. 22.11.2025

blue-white! Потому что у Балтики нет Варди, вместо него Тентон и Оффор... 22.11.2025

blue-white! Балтика будет 6-й, а то и 7-й. Если Спартак и Динамо продолжит лихорадить, то у них будет шанс на 5-е место. Не могу представить, кого калининградцы могут обойти из нынешнего квартета... 22.11.2025

RobertH И понеслось гавнецо в адрес "Балтики". Почитал. И модель без пользы, и костоломы, и отскочили, и присущая питерской лимите тема гомосятины... Ну да. Семь пропущенных - это без пользы и ещё один за счёт поля. И что только не придумают болотные терпилы... 22.11.2025

о каких медалях идет речь? пан о чуде мовит! кстати,с ним я согласен. даже абсолютно 22.11.2025

Пан Юзеф Вроде в СЭ писали что-то типа "Почему бы "Балтике" не стать русским "Лестером"? 22.11.2025

к сказанному мне добавить абсолютно нечего. ощущения и выводы от игры точно такие же. даже и коммент писать не буду. зачем повторятся... 22.11.2025

IQ-87% Вот и все восторги про Балтику- они свою задачу на сезон выполнили с лихвой- тем более такой соперник 22.11.2025

Saiga-спринтер Соплю свою размазывай средь своих массовочных. 22.11.2025

андрей андреев какие медали!? О чем Вы? 22.11.2025

андрей андреев ждать от Балтики, что будет выигрывать в гостях по меньшей мере наивно. Нападения-то нет. Так потихоньку сползет на 7-8 места. Что-то мне подсказывает, что здорово прибавят Спартак и Динамо. 22.11.2025

199 :grinning::grinning::grinning: 22.11.2025

Пан Юзеф "Балтика" в любом случае заслужила уважение своим упорством. Но вряд ли можно ждать, что она будет бороться за медали, соперники все-таки сильнее и опытнее. Если команда войдет в пятерку лучших - это будет чудо. 22.11.2025

Lars Berger Ахметзянов и Талалаев - молодцы. 22.11.2025

Lars Berger Хуёниг... "Балтика" (Калининград). 22.11.2025

Saiga-спринтер Кёниг и сам не играл и экс-чкаловцам не давал. Вымучили ничью в бестолковом матче и с бестолковой якобы "игрой". Команды одного - никакого уровня, только фарт игровой и места в турнирной таблице разнятся. 22.11.2025

olegolegov3 игра была ровна, играли два...? 22.11.2025

Ж и в о й Вот и сказочке калининградской конец. А ведь могли ворваться в топ-3 как минимум на сутки с лишним! Поздравлю Ильдара Раушановича с приличной игрой во втором тайме и важным набранным очком, надеюсь, дальше команда будет прибавлять! 22.11.2025

Lars Berger "Балтика" - отскочила. На этом специфическом поле в Оренбурге почти вся команда минуте к 70-й - "встала". А без хорошей "физухи" модель игры "Балтики" - бесполезна. А тут почти у всех сели "галики" (голеностопы)... 2-й тайм - полное преимущество "Оренбурга". Думаю, Талалаев в такой ситуации должен благодарить Бога и Бориско за добытое 1 очко. Если будет говорить другое - это будет неправда. Все всё видели своими глазами... 22.11.2025

199 Костоломы в своём репертуаре. 22-12. Такое впечатление, что играй они в гейропе- заканчивали в меньшинстве. 22.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Сливается Балтика . Будет всё равно ниже всех топов 22.11.2025

инок С нулевой ничьёй обе команды, с чем их и поздравляю.. 22.11.2025

NGE Балтику во 2-м тайме видно не было, зато опять 22 нарушения. Но виноват, конечно, Карпин = балтийцы-сборники за 2 недели играть совсем разучились)) 22.11.2025

SuperDennis Скучноватенько. 22.11.2025

Ботокс007 Ни одна из команд не наиграла на победу. Бестолковая беготня и толчки. Зачем было тащить такого, как Оффор из Нигерии в Балтику? Опять у талалаевцев больше 20 фолов. Плохо с русским Лестером обстоят дела в России. Хорош Бориско, но он хорош в каждом матче. 22.11.2025

Жорик Хоромзунов Нуль нуль закономерный исход 22.11.2025

КирпичИнвест Синтетическая ничья Все голы оставили на Спартак-ЦСКА 22.11.2025