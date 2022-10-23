Дубль Сычевого спас «Оренбург» от поражения в матче с ЦСКА.

Сегодня, 16:00
ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» (2:2) в гостевом матче 14-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Газовик».
Счет был открыт на 7-й минуте форвардом ЦСКА Федором Чаловым. Спустя 11 минут Владимир Сычевой сравнял счет. На 20-й минуте армейцы вышли вперед благодаря автоголу Ренато Гойковича.
Во втором тайме форвард Сычевой оформил дубль, реализовав пенальти на 64-й минуте. Это 11-й гол футболиста в этом сезоне РПЛ. Он догнал вингера «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
После этого матча ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ с 26 очками, «Оренбург» остался 9-м, имея в активе 19 очков.
В 15-м туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 29 октября, «Оренбург» днем ранее встретится с «Факелом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования