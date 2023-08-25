«Оренбург» — ЦСКА: арбитр Левников спровоцировал Переса — тот заработал дисквалификацию

На 34-й минуте матча 6-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — ЦСКА (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно зафиксировал фол Матиаса Переса, который боролся за мяч с Антоном Заболотным, и назначил штрафной удар в опасной близости от ворот хозяев поля.

Нападающий ЦСКА не стремился сыграть в мяч, сунул ногу «под» соперника, а тот через эту ногу выбил мяч.

Защитник «Оренбурга» эмоционально отреагировал на свисток судьи, за что был наказан предупреждением. Оно стало для Переса четвертым в турнире — футболист заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит встречу 7-го тура с «Сочи».