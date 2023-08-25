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Сегодня, 21:21

«Оренбург» — ЦСКА: арбитр Левников спровоцировал Переса — тот заработал дисквалификацию

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 34-й минуте матча 6-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — ЦСКА (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно зафиксировал фол Матиаса Переса, который боролся за мяч с Антоном Заболотным, и назначил штрафной удар в опасной близости от ворот хозяев поля.

Нападающий ЦСКА не стремился сыграть в мяч, сунул ногу «под» соперника, а тот через эту ногу выбил мяч.

Защитник «Оренбурга» эмоционально отреагировал на свисток судьи, за что был наказан предупреждением. Оно стало для Переса четвертым в турнире — футболист заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит встречу 7-го тура с «Сочи».

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Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
ЦСКА

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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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Сочи – Локомотив
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