25 августа, в пятницу, «Оренбург» дома примет ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию «Оренбург» — ЦСКА. Эфир начнется в 17.25.

«Оренбург» с одним баллом занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. Московская команда располагается на пятой строчке с 9 баллами.

В последний раз «Оренбург» и ЦСКА играли друг с другом 27 июля 2023 года. Тогда красно-синие разгромили противника со счетом 6:0 в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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