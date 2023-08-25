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РПЛ

Сегодня, 18:39

«Оренбург» — ЦСКА: Мойзес открыл счет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Мойзес открыл счет в матче против «Оренбурга» в 6-м туре РПЛ.

На 50-й минуте 28-летний бразилец после углового головой поразил ворота Николая Сысуева.

ЦСКА с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Оренбург» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
ЦСКА

Футбол
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
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 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
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 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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