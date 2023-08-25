«Оренбург» — ЦСКА: Мойзес открыл счет

Защитник ЦСКА Мойзес открыл счет в матче против «Оренбурга» в 6-м туре РПЛ.

На 50-й минуте 28-летний бразилец после углового головой поразил ворота Николая Сысуева.

ЦСКА с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Оренбург» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу.