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12 апреля, 10:15

«Оренбург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 12 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Оренбург» сыграет с ЦСКА в 24-м туре РПЛ в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:2
ЦСКА

По итогам 23-х туров чемпионата России оренбургский клуб набрал 14 очков и занимает последнее 16 место в турнирной таблице. Армейцы с 44 баллами идут на четвертой строчке премьер-лиги.

Чемпионат России по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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