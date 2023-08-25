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Сегодня, 19:25

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в первом матче 6-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Оренбург» — ЦСКА.
Фото ФК «Оренбург»
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ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ — 1:1.

Армейцы открыли счет на 49-й минуте, отличился бразильский защитник армейцев Мойзес. «Оренбург» отыгрался 21 минуту спустя усилиями Лукаса Веры.

ЦСКА набрал 10 очков и остался на пятом месте в РПЛ. «Оренбург» набрал второе очко в текущем розыгрыше чемпионата России, но продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Оренбург» на своем поле примет «Сочи». Игра пройдет 3 сентября. ЦСКА в этот же день дома сыграет с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
ЦСКА

Футбол
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
5
29
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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