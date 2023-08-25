«Оренбург» — ЦСКА: Акинфеев и Давила начнут игру на скамейке запасных

«Оренбург» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на игру 6-го тура РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени

Новичок ЦСКА Виктор Давила впервые попал в заявку команды. Он начнет игру на скамейке запасных. Также третью игру подряд в стартовом составе армейцев отсутствует Игорь Акинфеев.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалев, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Марин, Гюрлюк, Куэро.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Рядно, Агапов, Гайич, Кисляк, Файзуллаев, Ермаков, Арбузов, Мендес, Давила, Гайч.