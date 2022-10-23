Сегодня, 15:26
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил дубль в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2, второй тайм), реализовав пенальти.
Футболист отметился голом на 64-й минуте. На 63-й минуте после просмотра ВАР главный судья Владислав Безбородов поставил пенальти из-за того, что Саша Зделар хватал в штрафной Ренато Гойковича.
Сычевой догнал форварда «Спартака» Квинси Промеса в списке бомбардиров РПЛ — у них стало по 11 голов.
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