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Сегодня, 17:03

«Оренбург» на 90+6-й минуте ушел от поражения в матче с московским «Динамо»

Алина Савинова
Игроки «Оренбурга» и «Динамо» в матче РПЛ (2:2).
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» дома сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

Первый гол на 20-й минуте игры забил нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте бело-голубые сравняли счет благодаря автоголу защитника оренбуржцев Матиаса Переса. Через 7 минут Эль-Мехди Маухуб реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В добавленное время отличился Матиас Перес, который установил окончательный счет в этой встрече.

«Динамо» с 13 очками занимает пятое место в чемпионате России. «Оренбург» набрал 6 баллов и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. При этом оренбуржцы продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 15:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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