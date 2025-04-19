«Оренбург» примет махачкалинское «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 12.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Оренбург» находится на последнем, 16-м месте в чемпионате России с 14 очками. «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 27 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой махачкалинцев (2:1).