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«Оренбург» примет махачкалинское «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 12.00 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Оренбург» находится на последнем, 16-м месте в чемпионате России с 14 очками. «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 27 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой махачкалинцев (2:1).