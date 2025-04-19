«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья ошибочно не засчитал гол хозяев

На 16-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» Махачкала судья Ранэль Зияков, проводящий свою вторую игру в РПЛ, ошибочно не засчитал гол хозяев поля, зафиксировав фол в атаке.

Рефери решил, что Максим Сыщенко в борьбе за мяч нарушил правила — толкнул Хуссема Мрезига.

Футболист оренбуржцев на самом деле прикоснулся руками к спине соперника, но не совершил ничего противоправного. Взятие ворот следовало засчитать.

Отметим, что видеоассистенты Артур Федоров и Кирилл Левников в действия Зиякова не вмешались.