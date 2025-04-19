«Оренбург» дома победил махачкалинское «Динамо»

«Оренбург» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в домашнем матче 25-го тура РПЛ — 2:1.

Первый гол в игре забил защитник гостей Темирхан Сундуков, который отличился на 28-й минуте. На 60-й минуте счет сравнял Эмирджан Гюрлюк, а за девять минут до окончания основного времени Артсасам Ревазов вывел хозяев вперед.

На 90+8-й минуте защитник «Динамо» Муталип Алибеков получил прямую красную карточку за игру рукой и покинул поле.

«Динамо» с 27 очками сохраняет 10-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 17 очков и поднялся с последней на 15-ю строчку.

В следующем туре оренбуржцы на выезде сыграют против «Крыльев Советов», а махачкалинцы на своем поле примут «Краснодар».