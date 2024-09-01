Сегодня, 13:57
Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и московским «Динамо» в 7-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.
«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Башич, Горбани, Мансилья, Сахаризан.
Запасные: Кеняйкин, Зотов, Касимов, Томпсон, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Барановский, Муро, Гюрлюк, Куэро.
«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Лещук, Кудравец, Бессмертный, Маричаль, Макаров, Гагнидзе, Смелов, Боков, Маухуб.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».