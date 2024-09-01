«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и московским «Динамо» в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Башич, Горбани, Мансилья, Сахаризан.

Запасные: Кеняйкин, Зотов, Касимов, Томпсон, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Барановский, Муро, Гюрлюк, Куэро.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Лещук, Кудравец, Бессмертный, Маричаль, Макаров, Гагнидзе, Смелов, Боков, Маухуб.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».