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Сегодня, 12:30

«Оренбург» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 24 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Федор Смолов (ФК «Динамо»).
Фото ФК «Динамо»
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«Оренбург» сыграет с «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата России в среду, 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбургский клуб с 26 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые занимают 3-ю строчку чемпионата России, в их активе — 41 балл. Отрыв от 2-го места, которое занимает «Краснодар», составляет 5 очков.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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