Сегодня, 14:54
Тренерские штабы «Оренбурга» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.00 мск.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьев, Мансилья.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 24 матча. «Оренбург» располагается на 12-й строчке с 26 очками.