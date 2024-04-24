«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы матча РПЛ

Тренерские штабы «Оренбурга» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьев, Мансилья.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 24 матча. «Оренбург» располагается на 12-й строчке с 26 очками.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча