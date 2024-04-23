«Оренбург» 24 апреля на своем поле примет московское «Динамо» в матче отложенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в городе Оренбург. Начало — в 16.00 мск.

Видеотрансляция встречи «Оренбург» — «Динамо» пройдет на телеканале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Она начнется в 15.50 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями поединка чемпионата России можно будет в матч-центре «СЭ».

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов матча «Оренбург» — «Динамо» пройдет на сайте «СЭ».

В последний раз команды встречались 17 апреля в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Тогда «Динамо» в гостях одержало победу над «Оренбургом» со счетом 4:2.

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