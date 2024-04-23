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Сегодня, 16:00

«Оренбург» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» и «Динамо» сыграют 24 апреля в матче 21 тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» 24 апреля на своем поле примет московское «Динамо» в матче отложенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в городе Оренбург. Начало — в 16.00 мск.

Видеотрансляция встречи «Оренбург» — «Динамо» пройдет на телеканале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Она начнется в 15.50 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями поединка чемпионата России можно будет в матч-центре «СЭ».

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов матча «Оренбург» — «Динамо» пройдет на сайте «СЭ».

В последний раз команды встречались 17 апреля в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Тогда «Динамо» в гостях одержало победу над «Оренбургом» со счетом 4:2.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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