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Сегодня, 18:27

«Оренбург» договорился с «Расингом» о выкупе Мансильи

Алина Савинова
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«Оренбург» договорился с аргентинским «Расингом» о полноценном трансфере полузащитника Брайана Мансильи, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, оренбургский клуб близок к выкупу аргентинского футболиста. На данный момент достигнута устная договоренность. Ожидается, что полноценный контракт Мансильи с «Оренбургом» будет подписан на три года.

В текущем сезоне аргентинец провел 20 матчей за «Оренбург», отметился 3 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-dogovorilsya-o-vy-kupe-mansil-i-kontrakt-planiruetsya-na-3-goda/
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