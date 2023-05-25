«Оренбург» договорился со «Спартаком» о трансфере нападающего Оганесяна

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб получил согласие от «Спартака» по выкупу нападающего Степана Оганесяна.

«Получили от «Спартака» согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться», — сказал Еремякин «СЭ».

21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.