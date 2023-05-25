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Сегодня, 17:08

«Оренбург» договорился со «Спартаком» о трансфере нападающего Оганесяна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Степан Оганесян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб получил согласие от «Спартака» по выкупу нападающего Степана Оганесяна.

«Получили от «Спартака» согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться», — сказал Еремякин «СЭ».

21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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