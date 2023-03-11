«Оренбург» достиг предварительной договоренности о продлении контракта с главным тренером Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб предварительно договорился о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой.

«У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время. Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой», — приводит ТАСС слова Еремякина.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.