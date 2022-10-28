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Судейство

Сегодня, 19:05

«Оренбург» — «Факел»: ошибочно отменен гол оренбуржцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Оренбург» — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
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На 50-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не засчитал гол Брайана Мансильи. Судейская бригада определила, что нападающий «Оренбурга» оказался в положении «вне игры» в момент паса партнера по команде, а затем подхватил мяч и обыграл вратаря. На самом деле в момент паса Мансилья находился на своей половине поля, а в таком случае офсайд не фиксируется.

Если Кукуляк не дал свисток, пока Мансилья направлялся к воротам «Факела» (во время трансляции сигнала судьи не было слышно), значит, гол следовало засчитать. Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Усачев могли сделать стоп-кадр и убедиться, что Мансилья не забежал на чужую половину поля.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
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