«Факел» вырвал победу у «Оренбурга» на последних минутах матча

«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 12-го тура РПЛ — 2:1

У гостей отличился Ильнур Альшин на 35-й минуте. Хозяева сравняли счет на 76-й минуте благодаря удару Дмитрия Воробьева.

На 90+2-й минуте матча Никита Моцпан забил победный гол. Хавбек не реализовал пенальти, но смог добить мяч в ворота.

«Факел» с 12 очками вышел на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 11 очков и 13-е место.

«Оренбург» 28 октября сыграет на выезде с «Крыльями Советов». «Факел» в этот же день примет «Спартак».