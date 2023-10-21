«Оренбург» сыграет с «Факелом» в 12-м туре чемпионата России 21 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начнется эфир — в 11.55 мск. Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров премьер-лиги команда из Оренбурга занимает 12 место с 11 набранными очками. Воронежский клуб располагается на 15-й строчке, в его активе — девять баллов.

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