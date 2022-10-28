«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Оренбург» 28 октября примет «Факел» в матче 15-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Сысуев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, Эктов, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Воробьев, Гурциев.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Альшин, Шляков, Черняков, Мендель, Квеквескири, Максимов, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Чернов, Магаль, Шаваев, Ершов, Ивахнов.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.