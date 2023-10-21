Судейство
Сегодня, 13:25
На 45+3-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Евгения Маркова с показом красной карточки.
Видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко в его действия не вмешались и не предложили посмотреть видеозапись.
Федоров, как и еще четыре других судьи, в этом туре получил назначения на две игры. Завтра он должен работать в роли АВАР на матче «Ростов» — «Ахмат». Это назначение оставят в силе или его заменят другим рефери?