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Сегодня, 11:27

«Оренбург» готов рассмотреть предложения по игрокам клуба

Руслан Минаев
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«Оренбург» готов рассмотреть предложения по трансферам игроков. В руководстве клуба заявили, что это касается всех футболистов, включая латиноамериканцев.

«У нас нет проблемы удержать южноамериканских игроков. Нам удалось достаточно быстро адаптировать их — с июля по август они появились в клубе и уже в сентябре были полностью адаптированы к команде, к требованиям тренера, к линии игры, которую проповедует «Оренбург».

Мы занимаем такую позицию: если будет приемлемое для клуба с коммерческой точки зрения предложение, станем рассматривать. Это касается всех игроков, в том числе южноамериканцев», — цитирует ТАСС президента клуба Василия Еремякина.

В этом сезоне РПЛ «Оренбург» с 33 очками занимает 8-е место.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Оренбург
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