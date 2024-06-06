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Сегодня, 05:33

«Оренбург» хочет подписать защитника «Зенита» Касимова

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оренбург» намерен купить у «Зенита» защитника Артема Касимова, который весеннюю часть сезона-2023/24 провел в махачкалинском «Динамо» на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

Клуб из Дагестана имеет опцию выкупа прав на 21-летнего игрока. По информации источника, она составляет около 10 миллионов рублей. Клуб был готов выплатить эту сумму, но не смог согласовать личные условия с игроком.

За команду из Махачкалы Касимов провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-zenita-kasimov-blizok-k-perekhodu-v-orenburg-370020/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
ФК Оренбург
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