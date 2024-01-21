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Сегодня, 13:51

«Оренбург» и «Балтика» хотят приобрести вингера «Краснодара-2»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара-2» Кирилл Богданец попал в сферу интересов «Оренбурга», сообщает «РБ Спорт».

Также отмечается, что на игрока претендует «Балтика». Оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста, способного закрыть оба фланга и взять на себя функции форварда.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 18 матчей за «Краснодар-2», в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. За основную команду «быков» он сыграл один матч в FONBET Кубке России.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков за 18 игр. «Балтика» с 13 очками располагается на строчку ниже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-i-baltika-interesuyutsya-vingerom-krasnodara-2/
Футбол
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