«Оренбург» ищет центрального защитника в Латинской Америке

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«Оренбург» находится в поиске центрального защитника, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, клуб ведет переговоры с футболистами из Южной Америке. Не исключено, что трансфер произойдет в январе 2023 года.
В данный момент в «Оренбурге» выступают пять латиноамериканцев: парагваец Диего Акоста, костариканец Джимми Марин и три аргентинца — Габриэль Флорентин, Брайан Мансилья и Лукас Вера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования