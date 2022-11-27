«Оренбург» ищет центрального защитника в Латинской Америке

«Оренбург» находится в поиске центрального защитника, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб ведет переговоры с футболистами из Южной Америке. Не исключено, что трансфер произойдет в январе 2023 года.

В данный момент в «Оренбурге» выступают пять латиноамериканцев: парагваец Диего Акоста, костариканец Джимми Марин и три аргентинца — Габриэль Флорентин, Брайан Мансилья и Лукас Вера.