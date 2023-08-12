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Сегодня, 15:30

«Оренбург» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч «Оренбурга» и «Краснодара» начнется 12 августа в 16:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»
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«Оренбург» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет 12 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:15. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

Последний раз команды играли друг против друга в ноябре 2022 года в рамках чемпионата России — 2022 / 2023. Тогда встреча завершилась победой «Оренбурга» со счетом 5:1.

Рассудит команды арбитр Василий Казарцев. Его ассистентами станут Рашид Абусуев и Кирилл Большаков. За работу системы ВАР на игре будет отвечать Артур Федоров и его ассистент Валентин Мурашов.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Краснодар
ФК Оренбург
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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