Сегодня, 16:22
«Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 17.00 мск.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Оганесян, Башич, Марин, Флорентин, Гюрлюк.
Запасные: Кеняйкин, Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Сидоров, Хотулев, Титков, Ковалев, Обухов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Оласа Катрофе, Ахметов, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Дэвид.