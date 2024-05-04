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Судейство

Сегодня, 17:39

«Оренбург» — «Крылья Советов»: Кукуляк сомневался, что Горшков сфолил. Но назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
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На 20-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» судья Евгений Кукуляк ошибочно не зафиксировал фол Юрия Горшкова, который сыграл в мяч левой рукой. И после проверки, проведенной видеоассистентами Артемом Любимовым и Кириллом Левниковым, арбитр сравнительно долго изучал повторы, не будучи уверенным, что действительно произошел контакт руки с мячом.

Эпизод матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Оренбург» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции

В итоге он изменил свое первоначальное решение, о чем объявил по стадиону, и наказал самарца 11-метровым ударом.

Возможно, Кукуляк и сам мог увидеть нарушение правил, если бы сместился чуть влево, а так ему пришлось воспользоваться помощью ВАР и АВАР.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Евгений Кукуляк
7
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