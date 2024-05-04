4 мая «Оренбург» дома на своем стадионе «Газовик» примет «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Она начнется в 16.45 мск. Игру также покажут по подписке на канале «Матч Премьер», начиная с 16.50 по московскому времени.

Ключевые события противостояния 27-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Оренбург» с главным тренером Давидом Деограсией идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 26 баллами. «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным набрали 40 очков и находятся на шестой строчке.

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