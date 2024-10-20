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Сегодня, 18:27

«Крылья Советов» вдесятером не удержали победу над «Оренбургом»

Руслан Минаев
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«Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.

У самарцев голы в первом тайме забили Иван Сергеева и Кирилл Печенин. У хозяев во втором тайме дважды отметился Джимми Марин, реализовав пенальти и забив второй мяч в добавленное время.

Гости с 68-й минуты играли вдесятером после удаления хавбека Фернандо Костанцы, который совершил опасный прыжок в ногу Марину.

Команда Игоря Осинькина продлила серию без побед до четырех матчей — 1 поражение и 3 ничьих. Самарцы набрали 12 очков и занимают 9-е место в таблице чемпионата.

Матч стал дебютным для тренера Владимира Слишковича во главе «Оренбурга». Клуб набрал 8 очков — 15-я строчка таблицы РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург

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