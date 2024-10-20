«Оренбург» встретится с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до матча и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события матча «Оренбург» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 11 турах чемпионата России оренбуржцы набрали семь очков, а самарцы — 11. В предыдущем туре «Оренбург» уступил «Зениту» (0:1), а «Крылья Советов» с тем же счетом проиграли «Локомотиву».