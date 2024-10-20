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Сегодня, 15:15

«Оренбург» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Оренбург» и «Крылья Советов» встретятся в матче чемпионата России
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«Оренбург» встретится с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до матча и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события матча «Оренбург» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

В 11 турах чемпионата России оренбуржцы набрали семь очков, а самарцы — 11. В предыдущем туре «Оренбург» уступил «Зениту» (0:1), а «Крылья Советов» с тем же счетом проиграли «Локомотиву».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург

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