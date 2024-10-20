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Сегодня, 15:24

«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 16.30 по московскому времени. Матч станет дебютным для нового главного тренера хозяев Владимира Слишковича, который ранее временно возглавлял «Спартак».

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Прохин, Перес, Томпсон, Караташ, Оганесян, Коваленко, Михайлов, Марин, Сахаризан.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Зотов, Касимов, Сыщенко, Рыбчинский, Барановский, Башич, Горбани, Мансилья, Гюрлюк, Куэро.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Галдамес, Грибакин, Иванисеня, Мендес, Дмитриев, Орозко, Шитов, Попов, Бабаев.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург

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