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«Оренбург» — «Крылья Советов»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин (ФК «Крылья Советов»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 11 туров премьер-лиги оренбургский клуб набрал семь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина с 11-ю баллами идет на 12-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

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