Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

«Оренбург» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграют в матче РПЛ 4 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев.
Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Оренбург» и «Крылья Советов» встретятся в матче 27-го тура чемпионата России по футболу 4 мая, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Газовик». Матч в Оренбурге начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Оренбург» — «Крылья Советов» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 16.50 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 27-го тура РПЛ 4 мая.

«Оренбург» главного тренера Давида Деограсии идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 26 баллами. «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным находятся на шестой строчке с 40 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
0
Читайте также
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
«Локо» нашел замену Дзюбе, Тюкавин опять не уедет в Европу, «Зенит» готовит топ-покупку. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Бушманов считает, что Ивич мог бы возглавить «Спартак»
Митай: «Локомотиву» не принципиально играть без большого форварда»
Булыкин: «Видно, что игроки «Спартака» получают удовольствие от работы со Слишковичем»
Казарцев снова назначен на матч «Спартака»
ЦСКА — «Зенит»: арбитр прав, виноват ВАР. Департамент судейства уже сделал выводы
Мешков назначен главным арбитром на матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Форвард «Ростова» Роналдо пообещал отметить гол в ворота «Локомотива» в стиле Криштиану Роналду

РПЛ назвала номинантов на награду «Открытие сезона»