«Оренбург» и «Крылья Советов» встретятся в матче 27-го тура чемпионата России по футболу 4 мая, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Газовик». Матч в Оренбурге начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Оренбург» — «Крылья Советов» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 16.50 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 27-го тура РПЛ 4 мая.

«Оренбург» главного тренера Давида Деограсии идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 26 баллами. «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным находятся на шестой строчке с 40 очками.

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