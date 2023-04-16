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Сегодня, 15:58

Дубль Глушенкова принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом», у Дзюбы три голевые передачи

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» в гостях обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет в матче открыл Максим Глушенков, который забил гол на 11-й минуте встречи после прострела форварда железнодорожников Франсуа Камано с левого фланга.

Преимущество команды удвоил Наир Тикнизян на 26-й минуте встречи. После его удара с линии штрафной мяч попал в ногу форварду «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву, который после рикошета залетел в ворота Николая Сысуева.

Третий гол «Локомотива» забил Максим Глушенков, оформив дубль в этом матче. Россиянин забил обводящим ударом из-за пределов штрафной площади.

На 45+3-й минуте встречи форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев забил гол со штрафного, отыграв один мяч для своей команды.

На 54-й минуте не смог реализовать пенальти Глушенков. При первой попытке он забил гол, но главный судья матча Василий Казарцев попросил его перебить из-за того, что игроки «Локомотива» вбежали в штрафную площадь раньше удара. Со второй попытки форвард попал в левую от себя штангу.

Четвертый гол гостей забил нападающий Франсуа Камано. Он отличился на 55-й минуте после передачи Артема Дзюбы.

«Локомотив» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. У железнодорожников 28 очков за 23 тура. «Оренбург» занимает 8-е место с 33 очками.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:4
Локомотив

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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