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Судейство

Сегодня, 23:30

«Оренбург» — «Локомотив»: первый гол гостей засчитан ошибочно. Не зафиксирован офсайд у Камано

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 11-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (1:4) судейская бригада во главе с Василием Казарцевым ошибочно засчитала гол Максима Глушенкова, открывшего счет.

В ходе атаки «Локомотива» в момент паса Артема Дзюбы за линией офсайда оказался Франсуа Камано, который затем сделал голевую передачу.

Пас Дзюбы попытался перехватить один из футболистов «Оренбурга». Он сыграл в падении и от его ноги мяч полетел в направлении Камано. По существующим трактовкам действия оренбуржца нельзя считать контролируемой игрой в мяч. Значит, следовало зафиксировать у Камано положение «вне игры».

Однако этого не было сделано. Ошиблись видеоассистенты Ян Бобровский и Валентин Мурашов. Они, проверив гол Глушенкова, почему-то не вмешались в действия судьи.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:4
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
3
0
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