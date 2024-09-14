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Сегодня, 13:56

«Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург»

Алина Савинова
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ (4:2).
Фото ФК «Оренбург»
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«Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в выездном матче 8-го тура РПЛ — 4:2.

До 86-минуты встречи счет в игре был 2:2 — по дублю оформили полузащитник железнодорожников Алексей Батраков и форвард оренбуржцев Саид Сахархизан. В концовке встречи отличился защитник гостей Жерзино Ньямси, который вывел московскую команду вперед. На 90+7-й минуте Владислав Сарвели из «Локомотива» установил окончательный счет.

После этой игры «Локомотив» с 18 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (6 баллов) сохраняет 12-ю строчку. Команда продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

Следующую встречу в РПЛ «Локо» проведет против «Пари НН» 22 сентября. Оренбуржцы в этот же день сыграют с «Химками».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:4
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург

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