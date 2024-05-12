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Сегодня, 12:30

«Оренбург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Оренбург» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 28-го тура РПЛ в воскресенье, 12 мая. Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбургский клуб набрал 29 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова с 44-я баллами занимает 5-ю строчку первенства страны.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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