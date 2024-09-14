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Сегодня, 10:45

«Оренбург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Батраков (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» встретится с «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ в субботу, 14 сентября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 11.50 мск.

По итогам 7-ми туров РПЛ красно-зеленые набрали 15 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Оренбуржцы с шестью баллами занимают 12-ю строчку чемпионата страны.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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