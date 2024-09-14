«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

«Оренбург» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизян.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Карпускас, Батраков, Воробьев.

После 7 туров железнодорожники с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. У оренбуржцев 6 баллов и 12-я позиция.