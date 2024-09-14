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Сегодня, 10:44

«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
Илья Самошников (слева) и Алексей Батраков (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизян.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Карпускас, Батраков, Воробьев.

После 7 туров железнодорожники с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. У оренбуржцев 6 баллов и 12-я позиция.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург

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