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Судейство

Сегодня, 15:10

«Оренбург» — «Локомотив»: судья не удалил Морозова. Не увидел агрессию в его действиях?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот.
Фото Скриншот трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот трансляции
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На 28-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» судья Ян Бобровский не стал удалять с поля Евгения Морозова, ограничившись вынесением предупреждения железнодорожнику. В том моменте защитник гостей чересчур эмоционально выразил недовольство решением второго ассистента арбитра Наиля Сейфетдинова и схватил его за плечо и грудь.

Скриншот.
Фото Скриншот трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот трансляции

Если бы рефери квалифицировал действия Морозова как агрессию по отношению к помощнику судьи, ему следовало бы показать красную карточку и удалить с поля. Но Бобровский расценил их как неспортивное поведение и достал желтую карточку.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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