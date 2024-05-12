«Оренбург» — «Локомотив»: судья не удалил Морозова. Не увидел агрессию в его действиях?

На 28-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» судья Ян Бобровский не стал удалять с поля Евгения Морозова, ограничившись вынесением предупреждения железнодорожнику. В том моменте защитник гостей чересчур эмоционально выразил недовольство решением второго ассистента арбитра Наиля Сейфетдинова и схватил его за плечо и грудь.

Скриншот. Фото Скриншот трансляции

Скриншот. Фото Скриншот трансляции

Если бы рефери квалифицировал действия Морозова как агрессию по отношению к помощнику судьи, ему следовало бы показать красную карточку и удалить с поля. Но Бобровский расценил их как неспортивное поведение и достал желтую карточку.