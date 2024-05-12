Судейство
Сегодня, 15:10
На 28-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» судья Ян Бобровский не стал удалять с поля Евгения Морозова, ограничившись вынесением предупреждения железнодорожнику. В том моменте защитник гостей чересчур эмоционально выразил недовольство решением второго ассистента арбитра Наиля Сейфетдинова и схватил его за плечо и грудь.
Если бы рефери квалифицировал действия Морозова как агрессию по отношению к помощнику судьи, ему следовало бы показать красную карточку и удалить с поля. Но Бобровский расценил их как неспортивное поведение и достал желтую карточку.