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Сегодня, 07:10

«Оренбург» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 11.50

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 11.50 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги железнодорожники набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с шестью баллами идет на 12-й строчке чемпионата России.

Прогноз и ставку на матч «Оренбург» — «Локомотив» читайте в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

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