«Оренбург» — «Локомотив»: в пользу гостей ошибочно не назначен пенальти

На 10-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (2:4) судья Егор Егоров совершил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу железнодорожников.

Арбитр неверно оценил эпизод в штрафной площади оренбуржцев, когда их полузащитник Степан Оганесян совершил нарушение правил в борьбе с Александром Сильяновым.

Футболист гостей успел первым сыграть в мяч, «проткнул» его вперед и в сторону, а затем получил удар по правой ноге.

Все это случилось внутри штрафной площади «Оренбурга» — за такой фол Оганесяна следовало наказать пенальти. Но этого не случилось. Видеоассистенты Артур Федоров и Роман Галимов в действия Егорова не вмешались и не помогли исправить его ошибку.