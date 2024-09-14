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Сегодня, 14:00

«Оренбург» — «Локомотив»: видео голов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ — 4:2.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков открыл счет на 16-й минуте. На 37-й минуте отличился форвард оренубржцев Саид Сахархизан, на 40-й минуте Батраков сделал дубль.

На 62-й минуте Сахархизан вновь сравнял счет в матче. На 86-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси вывел свою команду вперед, а на 90+7-й минуте форвард железнодорожников Владислав Сарвели установил итоговый счет.

16-я минута. Батраков — 0:1

37-я минута. Сахархизан — 1:1

40-я минута. Батраков — 1:2

62-я минута. Сахархизан — 2:2

86-я минута. Ньямси — 2:3

90+7-я минута. Сарвели — 2:4

Александр Коваленко и&nbsp;Дмитрий Воробьев. «Оренбург» — «Локомотив»: Батраков сделал дубль! Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:4
Локомотив

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург

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