«Оренбург» — «Локомотив»: видео голов

«Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ — 4:2.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков открыл счет на 16-й минуте. На 37-й минуте отличился форвард оренубржцев Саид Сахархизан, на 40-й минуте Батраков сделал дубль.

На 62-й минуте Сахархизан вновь сравнял счет в матче. На 86-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси вывел свою команду вперед, а на 90+7-й минуте форвард железнодорожников Владислав Сарвели установил итоговый счет.

16-я минута. Батраков — 0:1

37-я минута. Сахархизан — 1:1

40-я минута. Батраков — 1:2

62-я минута. Сахархизан — 2:2

86-я минута. Ньямси — 2:3

90+7-я минута. Сарвели — 2:4