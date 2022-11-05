«Оренбург» может выкупить Оганесяна и Хотулева этой зимой

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб может выкупить полузащитника Степана Оганесяна и защитника Данилу Хотулева.
«У них в контрактах прописана опция выкупа. Интерес есть. Будем зимой смотреть по бюджету, потянем или нет», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.
21-летний Оганесян перешел в «Оренбург» из «Спартака» этим летом на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник провел за оренбуржцев 14 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом.
20-летний Хотулев стал игроком «Оренбурга» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел 12 матчей в составе оренбуржцев, но пока не отметился результативными действиями.
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