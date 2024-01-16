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Сегодня, 14:12

«Оренбург» на первом сборе в Турции сыграет против «Пюника» и «Струги»

Алина Савинова
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Стали известны соперники «Оренбурга» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22 января оренбургская команда сыграет против «Пюника» из Армении, а на следующий день встретится с македонским клубом «Струга Трим-Лум».

Ориентировочно матчи начнутся в 17.00 по московскому времени.

Первый сбор «Оренбурга» в Турции будет проходить с 11 по 24 января. Второй — с 28 января по 9 февраля. Третий — с 13 февраля по 23 февраля. 26 февраля команда вернется в Россию, где продолжит подготовку к весенней части сезона.

После 18 туров оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.

Источник: https://t.me/fcorenburg/4314
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Пюник
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