«Оренбург» на первом сборе в Турции сыграет против «Пюника» и «Струги»

Стали известны соперники «Оренбурга» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22 января оренбургская команда сыграет против «Пюника» из Армении, а на следующий день встретится с македонским клубом «Струга Трим-Лум».

Ориентировочно матчи начнутся в 17.00 по московскому времени.

Первый сбор «Оренбурга» в Турции будет проходить с 11 по 24 января. Второй — с 28 января по 9 февраля. Третий — с 13 февраля по 23 февраля. 26 февраля команда вернется в Россию, где продолжит подготовку к весенней части сезона.

После 18 туров оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.